Tra otto giorni il Napoli ospita il Chelsea: e un successo potrebbe anche non bastare

Neanche un successo potrebbe salvare il Napoli dall'eliminazione alla Phase League di Champions League senza un aiuto dei risultati di domani. Se infatti le squadre alle spalle degli azzurri dovessero superare la squadra di Conte in classifica, a quel punto il destino di McTominay e compagni non dipenderebbe totalmente dai piedi e dai cuori della squadra campione d'Italia mercoledì 28, quando al Maradona arriverà un Chelsea che comunque avrà bisogno di punti.

Le pesanti sconfitte contro Benfica e PSV, ma anche e soprattutto il pareggio di Copenhagen mettono Conte spalle al muro: ora servirà battere il Chelsea e sperare in un aiuto, già magari da domani, quando sarà comunque complicatissimo mantenere quel 23° posto che al momento consegna la classifica. Con in un mezzo una decisiva sfida alla Juventus, che non è mai una partita qualsiasi per il Napoli, figurarsi se sulla panchina siede Antonio Conte.