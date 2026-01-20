Tra otto giorni il Napoli ospita il Chelsea: e un successo potrebbe anche non bastare
Neanche un successo potrebbe salvare il Napoli dall'eliminazione alla Phase League di Champions League senza un aiuto dei risultati di domani. Se infatti le squadre alle spalle degli azzurri dovessero superare la squadra di Conte in classifica, a quel punto il destino di McTominay e compagni non dipenderebbe totalmente dai piedi e dai cuori della squadra campione d'Italia mercoledì 28, quando al Maradona arriverà un Chelsea che comunque avrà bisogno di punti.
Le pesanti sconfitte contro Benfica e PSV, ma anche e soprattutto il pareggio di Copenhagen mettono Conte spalle al muro: ora servirà battere il Chelsea e sperare in un aiuto, già magari da domani, quando sarà comunque complicatissimo mantenere quel 23° posto che al momento consegna la classifica. Con in un mezzo una decisiva sfida alla Juventus, che non è mai una partita qualsiasi per il Napoli, figurarsi se sulla panchina siede Antonio Conte.
8^ giornata - Mercoledì 28 gennaio alle 21
Ajax-Olympiacos
Arsenal-Kairat Almaty
Monaco-Juventus
Athletic Club-Sporting CP
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen-Villarreal
Borussia Dortmund-Inter
Club Brugge-Marsiglia
Eintracht Francoforte-Tottenham
Barcellona-Copenaghen
Liverpool-Qararbag
Manchester City-Galatarsaray
Pafos-Slavia Praga
Psg-Newcastle
Psv-Bayern Monaco
Union SG-Atalanta
Benfica-Real Madrid
Napoli-Chelsea
