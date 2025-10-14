Tra poco Italia-Israele, Bonucci: "Sappiamo che è una partita fondamentale. Ecco cosa serve"

"Sappiamo che è una partita fondamentale, vincere stasera è obbligatorio. Giochiamo contro una buona Nazionale, ma siamo forti e abbiamo preparato bene la gara". Parla così Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico del ct Gattuso, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Israele: "I ragazzi sono stati perfetti in questi dieci giorni, con lo spirito giusto".

Come ti trovi nel nuovo ruolo? "Metto a disposizione la mia esperienza, come le idee su calci piazzati. Condividiamo con il mister e lo staff tante idee anche sulle convocazioni. Sono entrato a far parte di un grande staff. Tutti insieme possiamo dare qualcosa a questa Nazionale con l'obiettivo di andare al Mondiale".

Cosa serve all'Italia stasera? "Essere aggressivi, andare a soffocare il primo possesso, e rientrare da squadra se serve con sacrificio nelle corse all'indietro. L'atteggiamento giusto ti permette di fare una grande gara".

Italia-Israele, le formazioni ufficiali:

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Coppola, Cristante, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, Piccoli, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Israele (4.3.3) - Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon. A disposizione: Da.Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.