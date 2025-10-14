Italia, Bonucci: "Segnali importanti dalla squadra. Dovremo pensare in modo collettivo"

Leonardo Bonucci, membro dello staff di Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match tra Italia e Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Che segnali avete avuto in questi 3 giorni?

"Segnali importanti dalla squadra, abbiamo fatto due begli allenamenti. Sappiamo che Israele è una squadra forte e che giocherà sulle ripartenze, ma vogliamo portare a casa i tre punti".

Cosa ti aspetti da Israele?

"Giocherà con la stessa formazione più o meno di Debrecen, hanno qualità soprattutto dalla metà campo in su e dovremo essere bravi a limitarla".

Servirà una fase difensiva migliore rispetto all'andata.

"Abbiamo cambiato qualcosina, ma soprattutto abbiamo fatto capire ai giocatori che sono forti e che possono difendere sia a zona che a uomo. Il mio ruolo è quello delle palle inattive, ma lo condivido con il mister e con tutto lo staff".

Che messaggi passi?

"Dobbiamo essere squadra, che non la fa solo il reparto difensivo. I primi difensori dovranno essere gli attaccanti e il primo attaccante il portiere. In ogni momento chiave della partita, bisogna pensare da squadra".