Universo giallorosso, Il Romanista riporta la voce di Friedkin: "Gasp, sei super"

Dan Friedkin, presidente della Roma, si sta godendo la nascita di un progetto dalle rosee aspettative. E tutto per merito del nuovo allenatore giallorosso: "Gasp sei super", il sunto degli elogi proferiti dal numero uno del club capitolino all'indirizzo del nuovo comandante della truppa. "È fantastico. Questa Roma mi piace", ha fatto sapere l'imprenditore e produttore cinematografico statunitense.

A margine dell'Assemblea dell'ECA che si è svolta ieri a Roma, il numero uno del club capitolino non ha perso tempo per tessere le lodi del nuovo comandante: "Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra. Il lavoro del tecnico (Gian Piero Gasperini, ndr) è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così".

Dopodiché nel pomeriggio di ieri Dan Friedkin ha fatto visita ai suoi giocatori, al tecnico di Grugliasco e al suo staff proprio a Trigoria. Per assistere all'allenamento e avere un confronto con Gasperini, il ds Massara e la squadra.