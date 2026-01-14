Trattativa in corso tra Cagliari e Torino per Anjorin: il centrocampista può approdare in Sardegna

Il Cagliari sta provando a portare in Sardegna Tino Anjorin. Secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio in questi minuti è in corso una trattativa tra i sardi e il Torino per il centrocampista classe 2004, che era arrivato dall'Empoli in estate, portandosi dietro aspettative importanti, ma non è riuscito ad avere l'impatto che sperava. Così è pronto ad accoglierlo Fabio Pisacane per concedergli una nuova opportunità.

Anjorin in carriera vanta 35 partite e 16 gol con il Chelsea Under 23, 22 apparizioni e 2 reti con l'Empoli, 17 gettoni e 3 centri con l'Huddersfield, 14 gare e 2 gol con il Portsmouth, 9 incontri e una rete con il Lokomotiv Mosca, 8 partite con il Torino e 5 match con il Chelsea. Inoltre ha vestito la maglia di tutte le nazionali giovanili dell'Inghilterra, a partire dall'Under 15 fino ad arrivare all'Under 20.