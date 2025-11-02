Troppi 22 milioni? No, benedetti: Conte ha una certezza in più nel suo Napoli

Sta diventando una sentenza, Vanja Milinkovic-Savic. Ancora una volta protagonista con i suoi guantoni, il portiere serbo ha detto di no a Morata dal dischetto, replicando il rigore parato a Camarda quattro giorni prima a Lecce. Un altro exploit che conferma la sua straordinaria abilità nei penalty: sette parati dal 2021, sei soltanto nelle ultime due stagioni, come Vasilj del St. Pauli. Dati che lo collocano tra i migliori in Europa, in un Napoli che condivide con Las Palmas e Bochum un curioso primato: sette rigori neutralizzati su quattordici concessi dal 2022.

Stavolta il guizzo decisivo di Milinkovic-Savic ha blindato lo 0-0 con il Como e rimediato a un suo errore iniziale, quello che aveva portato al rigore. Ma la serata si è chiusa da trionfatore: prestazione sicura, porta inviolata per la seconda gara consecutiva e titolo di MVP. Un segnale forte per Conte, che può contare su un portiere capace non solo di parare, ma anche di impostare con precisione e personalità.

Arrivato dal Torino per oltre 22 milioni di euro, Vanja ha già ripagato l’investimento: due rigori neutralizzati, una prodezza contro lo Sporting e una presenza carismatica nello spogliatoio. In attesa del rientro di Meret, la porta del Napoli parla serbo. E Conte può dormire sonni tranquilli: sarà pure arrivato per fare la riserva e poi alternarsi, ma Milinkovic-Savic ha già dimostrato di essere una garanzia. E di essere un portiere da Napoli. Eccome.