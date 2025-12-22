Il Napoli vuole la Supercoppa Italiana, Conte ricorda il percorso e Politano chiama all'intensità

Si assegna tra qualche ora la Supercoppa Italiana 2025, con la finalissima tra Napoli e Bologna, le due squadre che hanno vinto i tornei che accedono le porte a questa manifestazione.

In conferenza stampa, per il Napoli, ha introdotto la sfida l’allenatore Antonio Conte: “Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. Ed è qualcosa che non viene sottolineato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa visto che sono entrati nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci la Supercoppa e siamo in finale. Abbiamo la possibilità di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. È inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere”.

Con il suo allenatore, ha parlato anche Matteo Politano: “Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli. Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco”.