Italiano chiede spinta e storia, De Silvestri parla da leader: il Bologna verso la finale di Supercoppa

Ancora qualche ora e sarà assegnata la Supercoppa Italiana 2025, con il Bologna che proverà a proseguire la tradizione degli ultimi anni per la quale non è mai la squadra vincitrice della passata Serie A ad aggiudicarsi questa manifestazione.

In conferenza stampa, per il Bologna, ha suonato la carica mister Vincenzo Italiano: “Roberto Baggio ci ha dato la spinta nella finale di Coppa Italia. E quella spinta è servita per dare qualcosa in più per arrivare qua. Dobbiamo avere altre spinte, perché ci teniamo tantissimo. Abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale, che è una partita storica per tutta Bologna e la stiamo preaprando nel migliore dei modi. Stiamo recuperando le energie, la stiamo preparando bene sotto l’aspetto mentale. Dobbiamo prepararci sotto tutti i punti di vista. Ci serve una grande partita. Baggio l’ho incontrato prima della finale ed è un grandissimo tifoso del Bologna, che gli è rimasta dentro”.

Con lui ha parlato il leader dello spogliatoio Lorenzo De Silvestri: “Noi in squadra siamo una bella realtà sotto il profilo umano. Ciascuno di noi prende l’iniziativa per tirare fuori il massimo da tutti anche con le parole. Avere un solo leader non è bello, noi ne abbiamo tanti. Orsolini ha motivato tutti prima dell’Inter. La Coppa è qui, noi siamo qui, credo che l’affronteremo al meglio e sotto questo punto di vista sono fiducioso”.