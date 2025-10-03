Udinese-Cagliari, le probabili formazioni: torna Bayo e si gioca il posto con Zaniolo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Cagliari (Domenica 5 ottobre, ore 12.30, arbitra Arena, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

Dopo la brutta sconfitta patita contro il Sassuolo, l’Udinese prepara qualche cambio rispetto alla formazione iniziale vista al Mapei e che non ha portato ai risultati sperati. In porta ancora per questo turno un incerto Sava, con Okoye che vedrà finire la sua squalifica con la sosta. In difesa può tornare Bertola, con Kristensen e Solet a completare la linea. Sulla destra Zanoli non ha convinto e si gioca la maglia da titolare con Ehizibue, a sinistra può essere riconfermato Zemura. In mezzo al campo insieme ad Atta e Karlstrom può esserci Lovric, le cui quotazioni sono di nuovo in ascesa. Davanti è tornato Bayo, si giocherà il posto con Zaniolo per affiancare Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Cagliari

Settimana complicata per mister Pisacane, a partire dall'infortunio di Belotti, ai box per almeno sei mesi. Ma non solo: a Udine mancheranno Zappa, Pintus, Radunovic, Rog, Rodriguez e Gaetano. Per il tecnico rossoblù scelte quasi obbligate quindi sull'undici che scenderà in campo al Bluenergy Stadium che, con molta probabilità, non si discosterà troppo dal 3-5-2 visto alla Unipol Domus contro l'Inter: il recuperato Mina con Zé Roberto e Luperto davanti a Caprile, Palestra e Obert larghi a centrocampo con Adopo, Deiola e Folorunsho in mezzo. Borrelli con Seba Esposito in attacco. (da Cagliari, Elena Accardi)