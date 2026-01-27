Udinese, Atta: "Stasera mi sono divertito, abbiamo costruito tante occasioni da gol"

Premiato come migliore in campo, il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Mi sono divertito stasera. Abbiamo giocato bene, sincronizzando i movimenti con la palla. Abbiamo costruito diverse occasioni, ottenendo una vittoria molto importante. Il mister mi ha chiesto di giocare un pochino più largo, aveva ragione quando ha detto che ultimamente perdevo qualche pallone di troppo ed è un aspetto sul quale devo migliorare. Io devo seguire le sue indicazioni e mettermi a disposizione”.