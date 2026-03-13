Torino, Simeone: "Il gol per mio figlio. Sapevamo che dovevamo dare di più"
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L'attaccante del Torino, Giovanni Simeone, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei granata contro il Parma per 4-1, gara nella quale ha siglato la rete che ha sbloccato la partita: "Ho dedicato il gol a mio figlio. Vlasic è fondamentale per noi ed è sempre al 100%. Il primo mese da papà è stato duro ma sono contento e mia moglie mi aiuta tanto".
Sembra che lo spirito della vostra squadra sia cambiato. È d'accordo?
"Nei momenti difficili sappiamo che dobbiamo dare di più, abbiamo accelerato, difendiamo tutti insieme e le cose riescono meglio. Ci teniamo tanto alla squadra e vogliamo fare ancora di più".
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