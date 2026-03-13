Torino, Vlasic: "Mancano ancora nove partite, con la paura possiamo fare di più"

Nikola Vlasic, numero 10 del Torino, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 4-1 sul Parma nella quale è stato premiato come migliore in campo: "Sappiamo che non siamo quelli di Genova, adesso stiamo facendo bene: abbiamo vinto le ultime due in casa giocando bene anche col Napoli e dobbiamo continuare così, solo col lavoro possiamo andare avanti".

Salvezza ormai raggiunta?

"Mancano ancora nove partite: io ho ancora paura ed è giusto pensare così per fare ancora di più, mentre se giochi senza obiettivi di classifica puoi anche non dare il cento per cento".