Torino, Vlasic: "Mancano ancora nove partite, con la paura possiamo fare di più"
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Nikola Vlasic, numero 10 del Torino, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 4-1 sul Parma nella quale è stato premiato come migliore in campo: "Sappiamo che non siamo quelli di Genova, adesso stiamo facendo bene: abbiamo vinto le ultime due in casa giocando bene anche col Napoli e dobbiamo continuare così, solo col lavoro possiamo andare avanti".
Salvezza ormai raggiunta?
"Mancano ancora nove partite: io ho ancora paura ed è giusto pensare così per fare ancora di più, mentre se giochi senza obiettivi di classifica puoi anche non dare il cento per cento".
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