Parma, Cuesta: "Suzuki ha dato la vita per noi, gli errori fanno parte del calcio"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match perso 4-1 contro il Torino: "Ci sono state due mazzate, alla prima abbiamo reagito riuscendo a pareggiare e c'è stato anche l'infortunio di Cremaschi. Nel secondo tempo ci sono stati due eventi in un minuto che ci hanno fatto male, cambiando la dinamica della partita".

Cosa non ha funzionato oggi?

"Noi abbiamo faticato nelle ripartenze, sono cose da migliorare assolutamente altrimenti non ci sarebbe stato questo risultato, però sono orgoglioso della prima reazione e di come hanno provato a dare tutto. Non siamo riusciti a portare la partita dove volevamo, ma lo spirito è stato massimo e ora siamo tutti focalizzati sulla partita di sabato".

C'è stato un calo di concentrazione?

"Penso che è stata la dinamica della partita, quando vedo l'approccio giornaliero non mi viene da dire che c'è un calo di concentrazione: sono consapevoli che l'obiettivo non è ancora raggiunto, vogliamo migliorare le prestazioni per rappresentare il Parma nel migliore dei modi".

Oggi avete perso le distanze?

"Non siamo stati compatti, eravamo troppo larghi e non siamo riusciti a gestire bene le varie situazioni. Ci hanno fatto due gol nelle transizioni, la compattezza è stato un nostro punto di forza e dobbiamo ritrovarla per fare punti".

Rivedremo Suzuki o tornerà Corvi?

"Non dico mai chi giocherà prima delle partite, il futuro non si può prevedere ma la questione è che Zion è un giocatore importantissimo che ha dato la vita per noi anche quando era infortunato col Milan. Gli errori fanno parte del calcio, ha fatto anche grandi interventi e lo sosteniamo più che mai".

Cremaschi come sta?

"Dobbiamo valutarlo meglio domani. Mi dispiace molto per lui che stava trovando una continuità di gioco meritata, speriamo che possa recuperare presto".