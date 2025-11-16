Udinese, Runjaic ora parla italiano: "Non mi serve per lavoro, ma ci tengo molto"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del suo lavoro nel cercare di imparare in maniera fluente la lingua italiana. La stessa intervista con l'emittente infatti l'allenatore l'ha condotta in italiano, a dimostrazione dei suoi progressi da questo punto di vista.

Perché non parla ancora fluentemente l'italiano?

"Faccio progressi, è la mia priorità, lavoro con un insegnante. Onestamente nel mio lavoro non è necessario sapere l'italiano, ma ho comunque il desiderio forte di impararlo. A volte manca un po' l'energia che servirebbe per impararlo dopo una giornata di duro lavoro, ma penso di esser migliorato molto, capisco bene le domande. Un giorno, se avrò una pausa, la userò per imparare ancora meglio l'italiano. Amo davvero l'Italia, l'Udinese, è molto importante imparare bene la lingua".

Come vive il mestiere di allenatore?

"L'allenatore è un mestiere complesso. A volte molto difficile, ma anche un lavoro bellissimo. SOno molto contento di essere qui ora e di lavorare come allenatore professionista a questo livello. Siamo privilegiati, per questo cerco di fare il meglio per regalare momenti di felicità ai nostri tifosi".

Il suo momento più bello a Udine?

"La prima vittoria contro l'Inter. Un grande momento, emozionante".

Le parole che l'hanno resa più felice ricevere dai giocatori?

"Sono felice quando ricevo messaggi di ex giocatori. Per esempio quando Thauvin è tornato in Nazionale mi ha scritto per ringraziarmi".