Udinese, Runjaic sulle critiche: "Non ci penso, mi concentro sul lavoro: sono soddisfatto"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche delle critiche ricevute in questo inizio di stagione.

Le critiche però ci sono state ugualmente.

"Le critiche nel calcio sono normali. Mi focalizzo sul mio lavoro, e sulle cose che posso cambiare, dove ho influenza. Il mio approccio è vivere il presente, focalizzato sul lavoro quotidiano. Sono una persona critica con me stesso, e sono soddisfatto dei progressi fatti".

Obiettivi?

"Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, continuando a migliorare".

Come vive il mestiere di allenatore?

"L'allenatore è un mestiere complesso. A volte molto difficile, ma anche un lavoro bellissimo. SOno molto contento di essere qui ora e di lavorare come allenatore professionista a questo livello. Siamo privilegiati, per questo cerco di fare il meglio per regalare momenti di felicità ai nostri tifosi".

Il suo momento più bello a Udine?

"La prima vittoria contro l'Inter. Un grande momento, emozionante".