Bologna, dopo Skorupski tocca a Freuler: si tratta sulla lunghezza del nuovo accordo

Sbrigata la pratica di Skorupski, il Bologna passa a quella di Remo Freuler, altro calciatore in scadenza al 2026. C’è ottimismo, esattamente come è sempre stato manifestato per il portiere polacco. Il nazionale svizzero guadagna quanto il compagno: circa 900mila euro più bonus. La sensazione è che l’accordo per il prolungamento possa essere trovato sulle stesse basi, scrive il Resto del Carlino di oggi, aggiornando sulle prossime mosse della dirigenza a tema mercato.

In programma nei prossimi 7-10 giorni incontri con il calciatore e il suo entourage per cercare di arrivare alla quadra. Per Skorupski sarà Bologna a vita, da capire se anche per Freuler, che ha un anno in meno del polacco, si andrà al 2027 o al 2028, come scadenza. O magari 2027 con opzione al 2028 a favore del Bologna: è uno degli argomenti sotto la lente d’ingrandimento.

Ma Freuler in estate dichiarò come chi lascia Bologna sà cosa lascia e non cosa trova, segno che la volontà di arrivare alla fumata bianca c’è. Ultimamente invece ha parlato così dello stato di forma della squadra: ""Ora non fanno più 35 gradi, forse incide anche questo. Ci sono vari fattori che incidono sulla nostra partenza a rilento. Anche le altre squadre migliorano durante l'anno giocando e affiatandosi come collettivo. Noi volevamo partire subito forte e giocare il miglior calcio d'Italia ma ci sono anche gli avversari, oltre a dover inserire nuovi elementi all'interno dei meccanismi".