Cesena, Mignani: "Non ho visto uno Spezia in crisi. Sbagliato guardare la classifica"

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali il cammino del Cesena in Serie B ripartirà domani dal 'Picco' per la sfida contro lo Spezia, valida per l'ottava giornata di campionato.

Questo uno stralcio delle parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del tecnico dei romagnoli Michele Mignani:

"Dispiace non avere Bastoni domani perché squalificato, ma è sano. Per gli altri infortuni direi che fanno parte del percorso di una stagione. Cercheremo di sopperire con l'entusiasmo e le qualità anche di qualche giovane che stiamo tirando su dalle giovanili. Abbiamo grande fiducia nel gruppo. Siamo un po' contati a centrocampo, ma ci sono elementi duttili con i quali cercheremo di trovare soluzioni utili al match".

Un mese fa definì la gara contro la Samp come la 'peggiore possibile' perché affrontavate una squadra ultima in classifica. Lo stesso vale per la gara di domani contro lo Spezia?

"Sì perché si tratta di una squadra con un valore assoluto altissimo, con un tecnico bravo. Hanno mantenuto l'80% della rosa dello scorso anno e conoscendo tutto questo direi che difficilmente questo tipo di gare difficilmente le sbagliano. Per questo se avessi potuto avrei evitato questa gara. Ci andremo comunque sapendo che il coefficiente di difficoltà altissimo ma dovremo fare di tutto per portare a casa dei punti. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di sempre. Nelle ultime due gare abbiamo sbagliato appena 15' e abbiamo subito tanto. I ragazzi sanno l'importanza del match e le difficoltà: sono pronti ad affrontarli".

Come stanno gli attaccanti e su cosa state lavorando per evitare gli errori visti negli ultimi match?

"Per me l'importante è che l'attaccante si metta a disposizione, il lavoro per la squadra seguendo le nostre idee. Poi la finalizzazione, il gesto tecnico è legato al singolo momento. Arrivare davanti al portiere è un merito, fare gol è un'altra cosa. Ho visto i ragazzi lavorare bene ed è questo quello che conta".

Come sta Bisoli?

"Ha un'infiammazione che gli impedisce di allenarsi al 100% e questo non ci permette di considerarlo a disposizione".

Che squadra è lo Spezia?

"Ho visto diverse loro gare e non ho visto una squadra in difficoltà. Ha fatto pochi punti rispetto alle aspettative. Per me, infatti, non ha senso guardare la classifica adesso. Sarà una sfida difficile, fisica. Ci sta che la finale persa ha lasciato qualche cicatrice, ma domani mi aspetto una gara complessa"