Chance per De Winter dal primo minuto: "Sono pronto. Allegri ha portato ordine"
Koni De Winter parte titolare questa sera col Milan nella partita contro il Pisa. Prima volta per il belga dal primo minuto. Prende il posto di Fikayo Tomori. Ecco le sue parole a Sky: "Mi sento pronto. Durante la settimana ho visto che la squadra è pronta, quindi tutto bene".
Cosa ha portato Allegri alla squadra?
"Soprattutto ordine, si vede in campo che difendiamo come gruppo e si vedono anche i risultati adesso".
Allegri si dice che i campionati si vincono subendo solo 20-25 gol
"È un obiettivo. Vediamo partita dopo partita, cerchiamo di non porendere gol".
