Pisa, Semper: "Partita difficile, dobbiamo restare compatti. Chiederò la maglia a Modric"

Adrian Semper, portiere del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan: "Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Dobbiamo restare uniti e compatti per affrontare questa partita difficile. Per me è una grande occasione, da tanto lavoro per arrivare a questi livelli, ho vinto tre campionati di fila e spero di poter fare ancora meglio".

Chiederai la maglia al tuo connazionale Modric?

"Certo".