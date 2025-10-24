Pisa, Semper: "Partita difficile, dobbiamo restare compatti. Chiederò la maglia a Modric"
Adrian Semper, portiere del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan: "Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Dobbiamo restare uniti e compatti per affrontare questa partita difficile. Per me è una grande occasione, da tanto lavoro per arrivare a questi livelli, ho vinto tre campionati di fila e spero di poter fare ancora meglio".
Chiederai la maglia al tuo connazionale Modric?
"Certo".
