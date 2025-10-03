Ludi: "Italia fortunata ad avere Fabregas. Non tutte le squadre vengono punite come il Como"

"Nel calcio europeo tutti vanno forte, ma non tutte le squadre vengono punite come noi". Parole polemiche quelle di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, per difendere il club dopo le recenti decisioni: "Non siamo sicuri dei provvedimenti corretti. Magari con la rappresentazione diversa di come è il Como, si potrebbe essere più allineati rispetto al modo di giocare".

Quali sono i tempi del ricorso?

"Sono fisiologici. Abbiamo fatto tutti i passaggi procedurali. Abbiamo fatto l'annuncio di ricorso d'urgenza, il rosso prevede comunque una giornata di squalifica e penso che alla fine di settimana prossima è fissata l'udienza per manifestare entrambe le posizioni".

Ma il caso di Fabregas rischia di far discutere ancora?

"Non posso commentarlo nel mio ruolo. Io dico però che siamo orgogliosi che Fabregas sia il nostro allenatore. E l'Italia deve considerarsi fortunata che Fabregas alleni qui. Non è irrispettoso e non è nemmeno passivo, ma ne vediamo altri in Serie A che sono più conosciuti. Poi la nostra società non è mai andata dietro il retropensiero".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Carlalberto Ludi alla vigilia di Atalanta - Como.