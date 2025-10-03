Udinese, Runjaic: "Siamo in un processo di crescita. Zaniolo? Tanto lavoro ancora davanti"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa in vista della prossima sfida al Cagliari: "Siamo in un processo di crescita, c'è bisogno di tempo. Questa estate abbiamo perso ragazzi che erano importanti per la squadra, ne abbiamo presi altri che però hanno bisogno di tempo. Bertola, Palma, Goglichidze, Zanoli, Miller, Piotrowski, Zaniolo, Buksa, devono tutti trovare il giusto equilibrio, dobbiamo far incastrare tutto nel modo giusto. Dobbiamo lavorare in primis bene a livello difensivo, dove servono disciplina ed energia. I meccanismi difensivi devono essere sempre attivati, in determinati momenti abbiamo difeso bene, contro il Milan abbiamo mostrato alla squadra come avremmo dovuto fare meglio e come avremmo dovuto lavorare".

Zaniolo come lo ha visto con il Sassuolo? Goglichidze come procede?

"Zaniolo sta migliorando ogni giorno, si vede che ora ha un ritmo diverso ma il lavoro da fare è ancora molto, mi piace perché è molto autocritico, a volte forse troppo autocritico ed emotivo. Si vede che vuole dare il suo contributo alla squadra, ma anche per lui bisogna essere pazienti, si deve adattare al meglio e capire i principi di gioco. Ha fatto buone prestazioni, con il Sassuolo in generale la prestazione non è stata così brutta ma poi il risultato è decisivo. Si può perdere contro tutte in Serie A senza la giusta tensione, serve la giusta tensione fin dal primo minuto di gioco. Sappiamo che, guardando il passato, contro squadre di alto livello possiamo giocarcela alla pari, contro l'Inter la giusta tensione c'era, contro il Sassuolo dopo le prime occasioni non sfruttate non abbiamo interpretato gli episodi nel modo giusto, come allenatore è mio compito trasmettere la giusta tensione. In allenamento ho visto lo spirito giusto. Goglichidze ha una situazione simile a Zaniolo, si sta allenando bene, vedremo quale sarà l'undici titolare con il Cagliari".

