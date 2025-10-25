Napoli, Manna: "Manca la spina dorsale, ma le assenze non devono essere un alibi"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l’Inter: “Il noi è sempre centrale, quando si vince e quando si perde. Dovevamo cambiare nove giocatori, ma Conte non ragiona pro domo suo e questo non è un alibi: abbiamo fatto una scelta condivisa ed è normale che un po' di alchimia vada ritrovata. Se poi a tutto questo ci aggiungiamo gli infortuni, non ultimo quello di Meret, sono delle assenze importanti che non ti permettono di fare scelte diverse. Siamo tranquilli, abbiamo perso una partita male con errori non da noi e vogliamo ripartire contro un avversario forte che ha trovato nuova energie, sarà una partita veramente tosta".

Le assenze vi impediscono di evolvere?

"Sicuramente sono assenze importanti, perché sono dei calciatori forti. A noi oggi manca la spina dorsale della squadra. Non abbiamo mai avuto Lukaku, ora si è fatto male Hojlund. Non deve essere un alibi, ma un dato di fatto".

Neres centravanti?

"Giochiamo ogni tre giorni, è un opzione e ha qualità. I cambi sono importanti, è una soluzione tattica che va bene".