Conte si affida alla vecchia guardia: dei nuovi solo De Bruyne titolare fra i giocatori di movimento
Il tecnico del Napoli Antonio Conte, anche alla luce di alcuni infortuni come quello di Hojlund, ha scelto di affidarsi alla vecchia guardia per la sfida contro l'Inter in programma alle ore 18.
Una scelta precisa, quella del tecnico leccese, che ha scelto di puntare sul solo Kevin De Bruyne fra i nuovi giocatori arrivati nel mercato estivo, oltre a Milinkovic-Savic in porta complice anche l'infortunio di Meret delle scorse ore. Per la gara con l'Inter restano così inizialmente fuori i vari Gutierrez, Elmas, Lucca, Beukema e Marianucci, giocatori che potranno comunque aiutare a gara in corso.
Una decisione che arriva dopo lo sfogo del tecnico azzurro dopo il ko col PSV, in cui aveva ammesso le difficoltà nell'inserire in gruppo i 9 nuovi acquisti, numero giudicato troppo elevato per riuscire a far passare i propri concetti con semplicità.