Südtirol-Cesena 0-1, le pagelle: brillano Shpendi e Berti, Casiraghi fatica
RISULTATO FINALE: SÜDTIROL-CESENA 0-1
SÜDTIROL
Poluzzi 6 - Il Cesena non è particolarmente pericoloso al di fuori dell'occasione da gol e lui quando serve si fa trovare pronto. Spesso impreciso con i piedi.
El Kaouakiibi 5 - Il gol arriva dalla sua parte con responsabilità, sbaglia tantissimo con i piedi. Dal 46' F. Davi 5.5 - Entra in un secondo tempo in cui l'attacco del Cesena è praticamente inesistente ed è bravo difendere.
Bordon 6 - Il migliore della difesa, sempre attento in marcatura su Shpendi, veloce e sicuro. Dal 55' Masiello 6 - Ordinaria amministrazione in una ripresa in cui gli avversari si fanno vedere pochissimo in attacco.
Kofler 5.5 - Non preciso con i piedi, riesce a contenere le corse di Ciervo.
Molina 6.5 - Il migliore dei suoi, corre e crossa a profusione, i palloni che serve sono sempre pericolosi.
Martini 5.5 - Soffre spesso nella costruzione della manovra. Dal 46' Coulibaly 5 - Gioca tutto il secondo tempo sbagliando tantissimi palloni
Tronchin 5.5 - Fa tanto lavoro sporco, non ruba l'occhio ma corre per 95' minuti.
Casiraghi 5 - Non riesce ad accendersi e a trascinare i suoi, cresce nel secondo tempo ma non basta.
S. Davi 5.5 - In attacco il suo apporto non è sufficiente, in difesa va un po' meglio. Dal 62' Zedadka 6 - Crea superiorità in area con tanti inserimenti e sponde per i compagni.
Merkaj 6 - Gli manca solo il gol, non è un particolare. Sicuramente l'attaccante più pericoloso dei suoi.
Odogwu 5.5 - Difende tanti palloni e prova a far salire i suoi. Dal 78' Italeng 5.5 - Non lascia granchè il segno ma rischia di pareggiarla con una rovesciata da antologia.
Riccardo Bocchini (Fabrizio Castori squalificato) 5.5 - Il Südtirol subisce poco e crea tanto, specialmente nel secondo tempo, la reazione è giusta ma non basta per portare punti a casa.
CESENA
Klinsmann 7 - Sempre sicuro, l'area è il suo regno e trasmette tranquillità a tutto il reparto. La sua parata su Merkaj nel secondo tempo è di quelle che valgono tre punti come un gol.
Ciofi 6.5 - Attentissimo come tutto il reparto difensivo, nel secondo tempo i suoi non creano molto, ma difendono in maniera praticamente perfetta.
Zaro 7 - Leader. Il migliore della difesa, sempre attento e perfetto nei contrasti.
Mangraviti 6.5 - Vale per lui lo stesso discorso fatto per i suoi compagni di reparto.
Ciervo 6 - Oggi meno devastante in attacco, ma ormai è un quinto a tutti gli effetti e anche in difesa aiuta tantissimo. Dal 72' Adamo 6 - Ordinato.
Berti 7 - La palla per il gol di Shpendi è una sinfonia, mette in mostra, una volta di più, la sua gran classe. Dal 72' Guidi 6 - Lotta con i compagni per tenere il risultato
Castagnetti 7 - Il metronomo di questa squadra, tocca tantissimi palloni e ne sbaglia pochi.
Francesconi 6.5 - Corre e lotta su tutti i palloni, con Berti e Castagnetti forma un centrocampo invidiabile.
Frabotta 6.5 - Dopo l'exploit contro lo Spezia anche oggi una prestazione di assoluto livello, pericoloso nel primo tempo, cala nel secondo. Dall'80 Celia sv
Blesa 6.5 - La spalla perfetta di Shpendi, corre e spazia per tutto l'attacco. Dall'80' Diao sv.
Shpendi 7.5 - Decisivo con un grande gol che mancava da un po', sempre preziosissimo nel tenere su i palloni. Dal 66' Olivieri 5.5 - Bravo nel tenere su i palloni nel finale, prende un giallo ingenuo.
Michele Mignani 7 - Il suo Cesena non è brillantissimo, ma dopo il gol mette in mostra una solidità difensiva con la quale i suoi possono arrivare davvero lontano.