Live TMW Lecce, Berisha: "L'Udinese è entrata più forte ma potevamo pareggiarla"

17.30- Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore del Lecce, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nell'ottavo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17:43 - Inizia la conferenza stampa.



Di Francesco ha parlato di approccio insufficiente:

"Non ce lo possiamo permettere sicuramente di entrare così in una gara. Sono entrati più forte, vincevano quasi ogni duello e abbiamo sofferto questa cosa".



La sconfitta:

"Lascia l'amarezza in bocca, potevamo anche pareggiarla, nel finale abbiamo commesso un errore e ci è costato la gara".

Il reintegro di Maleh:

"Mi fa piacere per lui, è un ragazzo bravissimo, lavora sempre senza lamentarsi, è un gran lavoratore e può aiutarci".

17:44 - Finisce la conferenza stampa.