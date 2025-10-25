Virtus Entella-Pescara 1-1, le pagelle: Tiritiello goleador, Di Nardo bomber vero
Risultato finale Virtus Entella-Pescara 1-1
VIRTUS ENTELLA
Colombi 6,5 - Gestisce bene la difesa, nulla può sul gol.
Parodi 6 - Fa bene il braccetto stringendo molto su Corazza.
Dall'84' Boccadamo sv -
Tiritiello 7 - Va prima vicino al quarto gol del campionato e duella bene con Di Nardo. Al 90esimo, poi, salva i suoi con un gran tocco sotto.
Marconi 5,5 - Certe volte si perde troppo spesso il diretto avversario.
Mezzoni 5,5 - Non riesce ad incidere in spinta.
Di Mario 6 - Bene nella gestione del possesso delle due fasi.
Nichetti 5,5 - Non riesce ad incidere con una prestazione un po' incolore.
Dall'80' Dalla Vecchia sv -
Franzoni 6,5 - Ottimo in entrambe le fasi, si prende tante responsabilità.
Dal 68' Bariti 7 - Entra e cambia la partita: dai suoi piedi partono tute le occasioni pericolose.
Karic 6,5 - Conduce spesso palla provando a creare qualcosa.
Debenedetti 6 - Ci mette tanta buona volontà provando anche ad incidere.
Dal 67' Russo 6 - Ci mette tanta grinta e molto impegno.
Fumagalli 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo e cerca troppi tocchi di fino che non gli appartengono.
Dall'80' Ankeye sv -
Andrea Chiappella 5,5 - Non perde grazie all'ennesimo gol di Tiritiello, ma in generale i suoi convincono a metà.
PESCARA
Desplanches 5,5 - Un po' incerto alle volte coi piedi, bene tra i pali ma forse sbaglia un po' i tempi in qualche uscita.
Brosco 6 - Gestisce bene gli avanti avversari.
Capellini 6 - Abile nel combattere i duelli con gli attaccanti di casa.
Corbo 6,5 - Gestisce bene anche le uscite palla al piede dei suoi.
Letizia 6,5 - Esperienza e qualità al servizio dei suoi.
Dall'84' Okwonkwo sv -
Squizzato 6,5 - Gestisce con l'esperienza che in teoria non dovrebbe avere i palloni da lui transitati.
Dagasso 7 - Vero pivot e metronomo di gioco dei suoi, crea il gol con una sua invenzione.
Corazza 6,5 - Solido nel costruire sulla catena mancina dei suoi.
Dal 90' Giannini sv -
Valzania 6 - Bene nel legare le due fasi dei suoi.
Meazzi 6,5 - Prestazione solida soprattutto nel rendersi un appoggio in un ruolo non suo.
Dal 71' Caligara 6 - Gestisce bene i palloni che transitano dai suoi piedi.
Di Nardo 7 - Centravanti vero, realizza un gol che toglie le castagne dal fuoco.
Dall'83' Graziani sv -
Vincenzo Vivarini 7,5 - Eroico, con pochissimi giocatori di movimento imposta comunque una gara coraggiosa.