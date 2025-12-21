Udinese, Zanoli: "Occorre avere continuità. Le 100 presenze? Non ci avrei creduto"

Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Fiorentina, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Il giocatore bianconero ha affrontato i temi tattici della partita, la ricerca di continuità e il traguardo personale delle cento presenze nel massimo campionato.

Alessandro, arrivate a questa partita dopo un'ottima prestazione contro il Napoli. Adesso affrontate una squadra che è in enorme difficoltà. Il piano tattico per una partita del genere è azzannarla subito, aggredirla per spostarla mentalmente prima di tutto?

"Sì, sicuramente dobbiamo partire forti come abbiamo fatto contro il Napoli. Abbiamo visto che siamo capaci di mettere spalla al muro qualunque squadra e quindi proveremo a fare questo anche oggi".

Grande partita contro il Napoli, però alternata a prestazioni molto più opache come contro il Genoa. Qual è la vera Udinese? Ci si chiede un po' tutti.

"Sì, sicuramente bisogna avere continuità, che è la caratteristica delle grandi squadre. Cercheremo di farlo a partire subito da oggi con questi tre punti".

Prima di salutarti ti chiedo: quante volte l'Alessandro bambino aveva scritto nella letterina a Babbo Natale "voglio raggiungere le 100 presenze in Serie A" come farai oggi?

"Non l'avrei neanche chiesto perché non ci avrei creduto. Comunque sono felice di raggiungerle oggi e spero di farlo con una vittoria".