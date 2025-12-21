Udinese in campo a Firenze, Zanoli non ha paura: "L'obiettivo è portare a casa i 3 punti"

Alessandro Zanoli, esterno dell'Udinese, è intervenuto su Sky Sport prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Udinese: "Sarà una partita tosta, non hanno ancora mai vinto in campionato. Dovremo subito far capire chi comanda il gioco come abbiamo fatto con il Napoli e partire forti. L'obiettivo è portare a casa i 3 punti. Vincere contro il Napoli ci ha fatto capire che possiamo battere chiunque e che siamo forti, basta solo volerlo".

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame

Allenatore: Paolo Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic