TMW Under21, fuori Motta della Lazio e Raimondo del Frosinone. Dentro Okoro e Mascardi

L'Under21 farà a meno di Edoardo Motta della Lazio e di Antonio Raimondo del Frosinone per la prossima partita contro la Svezia di martedì. La motivazione è la riacutizzazione di problemi preesistenti che hanno portato Silvio Baldini a escludere i giocatori dalla Nazionale. Così entrambi faranno ritorno ai rispettivi club di appartenenza.

In loro sostituzione verranno convocati il portiere dello Spezia Diego Mascardi e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro (originariamente selezionato per l’amichevole di quest’oggi della Nazionale Under 20 a Riano contro l’Inghilterra).

La prossima gara è in programma al Boras Stadium martedì. "Dall'1-0 in Macedonia a oggi la squadra è cresciuta - ha detto Baldini dopo il 4-0 alla Macedonia - anche perché eravamo rimasti in dieci in quella occasione, i giocatori sono più maturi, si divertono e sono felici: sono soddisfatto della prova. La squadra gira perché i ragazzi sono bravi e sono cresciuti perché hanno allenatori bravi, quindi il merito è di chi li allena nei club. Nell’intervallo avevano capito che potevamo fare ancora di più e ci sono riusciti: sono felice per loro, meritano di vincere e fare belle prestazioni. Da domani pensiamo alla Svezia, sarà una partita di un livello superiore: siamo forti, ho fiducia”.