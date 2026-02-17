Vaciago durissimo: "Marotta ha parlato al bar? Rende quasi reale il meme della Marotta League"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha pubblicato il suo editoriale sull'edizione odierna del quotidiano, facendo ovviamente riferimento a Inter-Juventus: "Scusate, ma Cuadrado cosa c’entra? Beppe Marotta ha parlato nelle stanze della Lega Serie A o uno dei bar della zona? No, perché rinfacciarsi le sviste arbitrali fa crollare il livello del dibattito o, piuttosto, lo porta assai lontano dal tema più importante".

Poi l'ulteriore attacco a Marotta: "E forse, era proprio questa la sua intenzione, a suo modo protagonista di una masterclass in depistaggio della narrazione con la tecnica più classica ed efficace di tutte: buttarla in caciara. Come si fa al bar o, di questi tempi, sui social network, dove il confronto non è mai costruttivo, ma sempre e solo distruttivo. Marotta ha raggiunto il suo obiettivo, se il suo obiettivo era alleggerire un pressione divenuta insostenibile per Bastoni [...] e per l’Inter [...]".

Infine conclude con parole sempre più pesanti: "Marotta, però, non ne è uscito bene agli occhi di chi ha visto nell’arringa difensiva un muscolare e sgraziato esercizio di potere. Quasi a rendere reale il meme della 'Marotta League'. Definire Chiellini 'giovane e inesperto' è, infatti, un’inclinazione sfortunatamente tipica di un Paese che ha fatto della conservazione del potere una religione, i cui sacerdoti arrivano a età improbabili e la pensione per loro non esiste [...]".