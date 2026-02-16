Vaciago durissimo: "Regolamenti arbitrali ottusi che cambiano ogni giornata ad minchiam"

"Cosa ci rimane dalla folle notte di San Siro?". Inizia con una domanda l'editoriale del direttore di Tuttosport Guido Vaciago, a due giorni dal derby d'Italia tra Inter e Juventus. E continua: "Non le scuse di Alessandro Bastoni, che a ventiquattro ore dalla sua recita, non ha sentito il bisogno di giustificare il suo gesto".

Poi l'attacco all'Aia: "Settore arbitrale a pezzi. Sotto attacco da parte di una buona parte della Serie A, che pressa per una riforma profonda e sostanziale. Non so se il professionismo possa risolvere i problemi, perché non basta un contratto che offra più tutele e una maggiore sicurezza previdenziale a rendere più attento La Penna (e, soprattutto, più onesti i calciatori che di fronte a La Penna svengono per l’emozione). Certo, se il professionismo comporta anche più allenamenti, più preparazione, possibilità di sviluppare in modo più logico e meritocratico le carriere, forse sì, si può sperare che nel giro di qualche anno la situazione migliori. Ma, ora come ora, abbiamo degli arbitri di qualità tecnica inferiore a quelli della precedente generazione e non possono trasformarsi in Collina solo grazie a una riforma. In più, abbiamo regolamenti ottusi con interpretazioni cervellotiche, che cambiano ogni due o tre giornate totalmente ad minchiam".

Continua sulla partita: "Tra le cose che rimangono della folle notte di sabato c’è la squalifica di Kalulu, che non giocherà contro il Como e il via libera a Bastoni, che giocherà contro il Lecce. Ora, che non si potesse intervenire sabato sera per l’insensato protocollo Var, ce lo siamo fatti andare bene, ma che non si possa sanare quello scempio, oggi o domani, a bocce ferme, non è solo ingiusto, è demenziale. [...] D’altronde, la Juventus, in questa stagione, ha subito parecchie decisioni sbagliate, ma pesa soprattutto un ventennio di disparità di trattamento. Nel 2006 veniva retrocessa e privata di due scudetti, uno dei quali rassegnato a una società, poi indicata dall’ex procuratore federale Palazzi, come responsabile di violazioni altrettanto gravi. Nel 2022 veniva decapitata della dirigenza e danneggiata per almeno un centinaio di milioni per le presunte plusvalenze fittizie. Nel frattempo si è atteso invano che per le stesse plusvalenze venissero, non dico condannate, ma almeno inquisite altre società. E, nel frattempo, l’opacità di certe operazioni e certi passaggi di proprietà non hanno attirato l’attenzione dell’occhiuta procura federale".