Vaciago: "L'esultanza di Bastoni al rosso di Kalulu non ce la meritavamo. Ma perché La Penna?"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha commentato l'espulsione di Kalulu nel corso di Inter-Juventus: "L’esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. Perché gli errori arbitrali ce li hanno tutti (magari non così tanti), ma una roba come quella di ieri è purtroppo una nostra prerogativa, perché festeggiare l’espulsione di un avversario è poco sportivo in sé, farlo dopo averla provocata con l’inganno è proprio meschino e molto diseducativo.

Nel corso dell'articolo viene analizzata anche la prestazione dei bianconeri: "E lo spirito con cui la Juve ha affrontato la ripresa, fra strenua resistenza difensiva e pericolosi contropiede, si sarebbe specchiato meglio in un pareggio. Ma paradossalmente questa sconfitta farà bene alla Juve, che nell’ingiustizia subita e nella veemente reazione emotiva troverà un ulteriore passo avanti nel percorso di maturazione caratteriale".

Infine il giornalista si pone un quesito: "Ma perché La Penna a Inter-Juve? Perché una partita così delicata, in un momento così delicato, non è stata affidata a un arbitro più esperto? Certo, il suo errore è indotto dall’antisportiva simulazione di Bastoni. Si facciano un esame di coscienza i giocatori che si lamentano platealmente in campo contro gli arbitri. Quelli onesti, invece, si facciano sentire: quell’esultanza non se la meritavano neanche loro".