Dragowski senior verso Jagiellonia-Fiorentina: "Si giocherà a -3°C, non è così freddo"

Giovedì la Fiorentina va sul campo dello Jagiellonia per la partita d'andata del playoff di Conference League. Una partita che probabilmente guarderà anche Bart Dragowski, ex portiere di entrambe le squadre oggi in forza al Widzew Lodz.

Il padre dell'estremo difensore polacco, Dariusz Dragowski che è nato e vive a Bialystok (la cittadina della Polonia in cui gioca lo Jagiellonia), è stato intervistato dall'edizione odierna de La Nazione per approfondire i temi della partita: "Per Bialystok sarà la partita dell'anno. Una vera e propria festa. A quanto pare, la gara giovedi si giocherà a -3 gradi, quindi non ci sarà un gelo cosi intenso. Almeno per come siamo abituati noi (ride, ndr)".

Prosegue e conclude Dragowski senior: "Per il club conta tanto, al di là del 1° posto in campionato. Ogni squadra che partecipa alle competizioni europee vuole arrivare il più lontano possibile. E attenzione a Jesus Imaz: è lui la stella".

In conclusione di intervista, Dariusz Dragowski torna anche sul periodo trascorso alla Fiorentina dal figlio Bartlomiej: "Firenze è una città bellissima ed è un orgoglio che i miei nipoti siano nati li. Bart, poi, ha vissuto due anni belli in viola, anche se magari non molto fortunati".