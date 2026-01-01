Vaciago: "Juventus, nervosismo di Spalletti più comprensibile dell'immobilismo sul mercato"

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, nel corso del suo articolo di fondo oggi in edicola, ha parlato della Juventus e di Luciano Spalletti: "Il nervosismo di Spalletti è più comprensibile dell’immobilismo della Juventus sul mercato di gennaio, ma, in realtà, molto dipende dai punti di vista. Perché se le dirette concorrenti comprano e il suo club invece no, un po’ di ansietta è il minimo, visto che il quarto posto rimane la Linea del Piave che gli hanno detto di difendere"

"Azzeccare un giocatore a gennaio pare brutto? Cioè - ha proseguito - non si può aggiungere subito uno dei pezzi che mancano, rendendo il lavoro di Spalletti più facile da una parte e più ambizioso dall’altra? Certo che si può, però bisogna: 1. trovare quel giocatore 2. sperare che sia in vendita 3. avere i soldi per comprarlo.

Allineare queste tre condizioni può essere difficile per la Juve (soprattutto la terza), ma i dirigenti hanno il dovere di provarci perché Spalletti se lo è meritato e perché una mancata qualificazione in Champions rischia di costare molto di più di un centravanti decente. Ma Spalletti è vittima della sua stessa bravura nello spingere la rosa attuale oltre i suoi limiti".