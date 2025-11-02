Vaciago: "Evidente il furore con il quale la Juventus di Spalletti ha aggredito la Cremonese"

Vittoria esterna per la Juventus. La squadra guidata da Luciano Spalletti si è imposta per 2-1 sul campo della Cremonese nell'anticipo del sabato sera. E proprio analizzando la prestazione della formazione bianconera, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha scritto nel suo articolo di fondo oggi in edicola:

"Koopmeiners in difesa - ha esordito - approfittando delle sue reminescenze giovanili e sfruttando il suo educato sinistro per impostare, è un’idea spiazzante e riuscita. Ma, della prima Juve di Spalletti, rimane negli occhi la diversa tensione calcistica rispetto al recente passato. Non potendo argomentare troppo sulla tattica, che non sarebbe una cosa seria (avendo avuto, Spalletti, un solo pomeriggio per allenare), è però evidente il furore con il quale la Juventus ha aggredito la Cremonese, trovando subito il gol e continuando a mordere per tutto il primo tempo (...).

Di rilanci come questo, la Juventus, negli ultimi cinque anni ne ha vissuti tanti e nessuno è andato a buon fine, La prudenza è obbligatoria, l’ottimismo un rischio, ma una visione realistica della prima di Spalletti ha confermato che - ha concluso Vaciago - da giovedì, la Juve ha un allenatore di grande spessore, esperienza e genialità. Potrebbe non bastare, ma è già qualcosa".