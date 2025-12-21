Vaciago: "La Juventus adesso non ha più paura. Spalletti si sta rivelando l'uomo giusto"

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, nel corso del suo fondo per il quotidiano, si è soffermato sulla vittoria della Juventus sulla Roma: "La differenza è che adesso la Juventus non ha più paura. E questo ha cambiato tantissimo perché, pur non essendo scomparsi i limiti tecnici, ne vengono attutiti gli effetti, mentre le qualità riescono a emergere in modo più incisivo. (...)

La Juve non è bella, sbaglia ancora tantissimi passaggi e ci sono troppi giocatori che ancora non sanno cosa fare con la palla tra i piedi, ma gli errori non causano più insicurezza e c’è sempre qualcuno pronto a metterci una toppa (l’aiuto reciproco, finalmente!) e la palla inizia a viaggiare in verticale, non sempre, ma quanto basta per innescare le qualità di Yildiz, Conceiçao, Cambiaso, perfino Openda, sul quale permangono dubbi tecnici, ma si vede crescere a dismisura l’impegno (...).

Spalletti, dunque, si sta rivelando l’uomo giusto. La sua esperienza, il peso specifico calcistico, la sua conoscenza delle situazioni di una grande squadra stanno incidendo in modo determinante, a dimostrare che la Juventus non è una panchina per esperimenti, per giovani inventori di calcio, ma per piloti navigati e saggi. La stessa cosa dovrebbe valere anche in campo, dove un paio di 'Spalletti' mancano e potrebbero definire un ulteriore salto di qualità, se non quello definitivo, quasi".