Vaciago su Tuttosport: "Juventus-Udinese è un pratico manualetto di istruzioni per Spalletti"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, fa il punto sulla Juventus dopo il successo sull'Udinese: "La Juventus di Brambilla regala a Luciano Spalletti tre punti e tre fotografie per capire esattamente dove sta andando e cosa servirà. Il goffo balletto di Kostic, Locatelli, Kelly, Cambiaso e Gatti, che oscillano davanti a Zaniolo senza contrastarlo, prima del suo gol per il momentaneo 1-1, è la coreografia dell’impaccio difensivo della Juventus di quest’anno".

Il giornalista sottolinea come l’ultima mezz’ora di Yildiz sia un buon condensato della sua condizione: trequartista sopraffino che non può permettersi di snobbare momenti da mediano difensivo perché, a sua volta, la Juventus non può permettersi di lasciarlo concentrare solo sulle sue qualità tecniche. L’atteggiamento agonistico, tornato intenso e aggressivo, è la dimostrazione che, solo se lotta e corre, questa Juve è in grado di vincere le partite che si devono vincere (come quella di ieri) e, quindi, non può mai rinunciare a elmetto e umiltà.

"Juventus-Udinese è, insomma, un pratico manualetto di istruzioni, nel quale il nuovo tecnico può trovare tutte le potenzialità di una squadra che non è da buttare (come poteva sembrare con il Como o la Lazio), che ha dei limiti oggettivi (noti già alla fine di un mercato incompleto) e sulla quale si può lavorare, soprattutto innestando idee, per dare sicurezza a una rosa giovane e bisognosa di poter appoggiare su linee di gioco più solide quel poco di qualità che ha", conclude Vaciago.