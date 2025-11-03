Vanoli primo nome per la panchina della Fiorentina. La sua carriera da allenatore finora

Paolo Vanoli è pronto a tornare in sella al più presto, l'ex allenatore del Torino è uno dei tecnici più in voga nel panorama di coloro che sono liberi in Italia. Il suo in questo momento è infatti il nome più caldo tra i papabili sostituti di Pioli sulla panchina della Fiorentina.

La scorsa annata alla guida del Torino è stata la prima di Serie A per Vanoli, che tra l'altro il palcoscenico della massima categoria se lo era conquistato conducendo alla promozione dalla B con un Venezia che aveva raccolto a novembre 2022 in un momento disperato, portandolo a giocarsi le chance di accesso alla Serie A già nella prima stagione, riuscendoci poi però nella seconda. Da lì si è guadagnato la chiamata di Cairo per il Torino e un'avventura che, nonostante l'assenza di fatto per l'intera stagione di un pezzo da novanta come Duvan Zapata (mai realmente sostituito, nemmeno a gennaio), non è andata oltre l'anno.

In precedenza Vanoli però aveva allenato anche all'estero. Il varesino infatti è stato l'allenatore dello Spartak Mosca nella stagione del centenario, subentrando a dicembre a Rui Vitoria, fino a un 10° posto finale nel campionato russo che non gli è valso la conferma. Senza scordarsi poi della sua avventura da ct dell'Italia U18 dal 2013 al 2015, oltre alle 160 partite da collaboratore di Antonio Conte, tra Chelsea (dove ne era proprio il vice-allenatore) e l'Inter.