Var e traversa dicono 'no' all'Atalanta. Contro la Lazio termina 0-0 la prima frazione
Termina senza reti un primo tempo vivace quello disputato all'Olimpico dai padroni di casa della Lazio e l'Atalanta, gara di andata della semifinale di Coppa Italia.
Partono molto forte gli uomini di Raffaele Palladino, con un pressing asfissiante che non lascia respiro nei primi dieci minuti ai biancocelesti. Al 9' i nerazzurri troverebbero anche il vantaggio grazie ad un bellissimo colpo di testa di Krstovic, ma l'arbitro annulla per un precedente fuorigioco di Zappacosta sul lancio dalle retrovie di Scalvini. Al 12' ancora Atalanta pericolosa, ancora con un colpo di testa, questa volta è Pasalic a mettere in difficoltà la difesa capitolina, incornando su una punizione battuta da Samardzic, ne segue un campanile che Provedel osserva uscire a centimetri dal palo della porta.
Le due occasioni scuotono la squadra di Sarri che si toglie un po' di polvere di dosso e inizia a giocare, pur non creando troppi gratta capi a Carnesecchi. Tuttavia l'azione più pericolosa del primo tempo è ancora di parte orobica. Al 41' Dea vicinissima al gol con un'azione da esterno ad esterno: Bernasconi arriva sul fondo e crossa in mezzo, la palla arriva a Zappacosta che schiaccia con il destro e la palla, dopo essere rimbalzata a terra, colpisce la traversa.