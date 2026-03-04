"Chi va in Champions? Stramaccioni: "Il quarto posto passerà dal lago di Como"

"Chi va in Champions? La Roma ha il vento in poppa, ha un progetto nuovo, è una squadra che corre con il suo allenatore e ha trovato un centravanti come Malen". Parla così Andrea Stramaccioni, a Rai Radio 1 in merito a vari temi legati al calcio italiano: "La Juve però inizia una nuova fase del campionato: ora potrà giocare una partita a settimana. Il Como è una storia bellissima e avrà tutti gli scontri diretti al Sinigaglia. Il quarto posto passerà dal lago di Como. E non trascurerei anche l'Atalanta. Sarà un finale di stagione appassionante".

Atalanta-Bayern in Champions, sfida impossibile? Risponde così Stramaccioni: "Bisogna fare solo i complimenti alla società di Percassi. L'Atalanta è l'unica squadra in corsa su tutti i fronti. In campionato ha pagato l'inizio con Juric ma ora l'ha ripreso faticosamente. Col Sassuolo ha pagato lo stress dei troppi impegni. Se la giocherà senza nulla da perdere con il Bayern".