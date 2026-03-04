Petardi e torce lanciati in campo in Frosinone-Pescara: due vigili del fuoco al pronto soccorso

Come noto, si sta giocando - in turno infrasettimanale - la 28ª giornata del campionato di Serie B, che tra le partite serali, quelle che hanno preso il via alle ore 20.30, annovera anche la sfida del 'Benito Stirpe', che sta contrapponendo i padroni di casa del Frosinone al Pescara, che al memento in cui scriviamo, e siamo già nel secondo tempo, è in vantaggio per due reti a zero (CLICCA QUI per la diretta testuale targata TuttoMercatoWeb.com).

Ma proprio quando era in corso la prima frazione di gioco, il match è stato interrotto per circa sette minuti, a causa del lancio di un petardo e di diverse torce nella zona del corner del Pescara, sotto il settore ospiti; la situazione, come poi riporta il sito tuttofrosinone.com, ha portato a un un incidente che ha coinvolto il personale di servizio a bordo campo. Sarebbero infatti rimasti feriti e storditi due vigili del fuoco, immediatamente soccorsi dal personale medico presente allo stadio e poi trasportati al pronto soccorso cittadino per gli accertamenti del caso. Non dovrebbero però esserci conseguenze rilevanti.

A ogni modo, saranno poi attese notizie in merito.