Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina e Ospitaletto

Archiviata la 30ª giornata del Girone A di Serie C, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di suddetto raggruppamento: nessun calciatore espulso direttamente, ma sono sei quelli fermati per un turno a seguito di recidività in ammonizione (CLICCA QUI per consultare il referto completo).

Di seguito, ecco l'elenco:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

Boffelli Andrea (Arzignano Valchiampo)

Milillo Alessio (Arzignano Valchiampo)

Cuomo Giuseppe (L.R. Vicenza)

Motta Matteo (Lumezzane)

Nessi Riccardo (Ospitaletto Franciacorta)

Riviera Corrado (Renate)

Non solo, sono stati poi comminati 800 euro di multa all'Ospitaletto "per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti in quanto, nella rete di una delle porte, era presente un buco che si rendeva necessario riparare", mentre sono 100 quelli inflitti alla Triestina "per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 290 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato".