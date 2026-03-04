Pasalic bomber di questa Coppa Italia. Con il gol alla Lazio, ha segnato in ogni partita

Mario Pasalic ha segnato anche questa sera e ormai il centrocampista croato è una specie di bomber aggiunto per l'Atalanta, un vero e proprio attaccante in più che parte dalle zone della mediana per arrivare però con grande continuità a gonfiare le reti delle porte avversarie.

In particolare, Pasalic ha mostrato di avere un certo feeling con questa Coppa Italia. Avendo segnato il gol del momentaneo 1-1 dell'Atalanta sul campo della Lazio, nella semifinale d'andata della seconda manifestazione nazionale, il croato ex Milan ha infatti collezionato uno speciale record per questa edizione, essendo riuscito ad andare a segno in ciascuna delle partite disputate dall'Atalanta nella Coppa Italia che vede la Dea con la possibilità di andare in finale.

Sono 3 i gol realizzati da Pasalic nella Coppa Italia 2025/26: il primo negli ottavi di finale vinti 4-0 sul Genoa, quindi una rete anche nel 3-0 con cui l'Atalanta ha piegato la Juventus ai quarti (e lì gli è bastato subentrare per 7 minuti per gonfiare la rete) e infine il centro di questa sera a Roma contro la Lazio.

Il bottino di Pasalic in Coppa Italia è da bomber vero: 3 gol in altrettante presenze, se dovesse rimanere fino in fondo in campo sarebbero in totale 187 minuti, il che significa che di media segna un gol ogni 62 minuti circa. Numeri da centravanti, più che da centrocampista di inserimento. E in generale è il gol numero 8 della sua stagione.