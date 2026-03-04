La suocera di Dybala: "Contrazioni della moglie iniziate al terzo gol della Roma alla Juve"

Nei giorni scorsi Paulo Dybala ha accolto la sua prima figlia, Gia. E nelle scorse ore Catherine Fulop, madre della compagna dell'argentino Oriana Sabatini e quindi suocera della Joya, ha svelato alcuni dettagli alla televisione argentina: "Stavamo guardando Roma-Juventus, al terzo gol giallorosso Oriana ha iniziato a urlare e saltare con due amiche venute da Buenos Aires e con la sorella Titi. Dopo ha iniziato ad avere contrazioni ogni cinque minuti, anche se il dolore non era così intenso".

Quindi la suocera di Dybala prosegue nel suo racconto: "Una volta tornati a casa, hanno deciso di andare all'ospedale Gemelli ma era lontano, a quasi un'ora di macchina. Poi per fortuna Gia è nata, alle 8:59 del mattino. Ho provato un vulcano di sensazioni, la vedo è mi sciolgo, è davvero una bambolina".

La Fulop conclude il suo intervento parlando della figlia, Oriana Sabatini, e di Paulo Dybala nel ruolo di genitori: "Sono fantastici, Paulo mi sembra così bravo come papà. Non sapete quanto stia attento a tutto, io dalla mia parte cerco di mordermi la lingua per non commentare, perché devono lasciare che siano loro a crescere la bambina! Fanno tutto loro, noi siamo spettatori e ci godiamo lo spettacolo".