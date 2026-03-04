Serie B, i risultati della 28ª giornata: vincono Bari e Palermo, pari Frosinone. La classifica

Neppure il tempo di rifiatare dopo il weekend, che la Serie B è tornata in campo con la 28ª giornata che - iniziata ieri - si è poi conclusa oggi, con quindi la classifica definitivamente aggiornata. I risultati finali hanno visto la vittoria del Palermo e la contemporanea sconfitta del Frosinone, gare che modellano la parte alta della graduatoria, mentre dalla parte opposta è prezioso il successo del Bari, che si porta - dopo lunghi mesi - intanto fuori dalla zona che vale la retrocessione diretta.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 28ª GIORNATA

Padova-Spezia 2-2

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza 1-3

26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Virtus Entella-Modena 2-1

45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)

Reggiana-SudTirol 0-4

39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj

Venezia-Avellino 4-0

38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio

Carrarese-Catanzaro 3-3

4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)

Bari-Empoli 2-1

42' Rao (B), 45'+1 Shpendi (E), 72' Maggiore (B)

Frosinone-Pescara 2-2

2' e 36' Di Nardo (P), 85' Calò (F), 90'+4 Raimondo (F)

Juve Stabia-Sampdoria 1-1

89' Correia (J), 90'+4 Di Pardo (S)

Palermo-Mantova 2-1

2' Ranocchia (P), 38' Pohjanpalo (P), 67' Marras (M)