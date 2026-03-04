Serie B, i risultati della 28ª giornata: vincono Bari e Palermo, pari Frosinone. La classifica
Neppure il tempo di rifiatare dopo il weekend, che la Serie B è tornata in campo con la 28ª giornata che - iniziata ieri - si è poi conclusa oggi, con quindi la classifica definitivamente aggiornata. I risultati finali hanno visto la vittoria del Palermo e la contemporanea sconfitta del Frosinone, gare che modellano la parte alta della graduatoria, mentre dalla parte opposta è prezioso il successo del Bari, che si porta - dopo lunghi mesi - intanto fuori dalla zona che vale la retrocessione diretta.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 28ª GIORNATA
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’ e 90’+1’ Dagasso, 40’ [aut.] Reale, 44’ Busio
Carrarese-Catanzaro 3-3
4' Melegoni (CAR), 8' [aut.] Illanes (CAR), 39' Cassandro (CAT) 64' Abiuso (CAR), 77' [aut.] Rispoli (CAT), 90'+4 [rig.] Pittarello (CAT)
Bari-Empoli 2-1
42' Rao (B), 45'+1 Shpendi (E), 72' Maggiore (B)
Frosinone-Pescara 2-2
2' e 36' Di Nardo (P), 85' Calò (F), 90'+4 Raimondo (F)
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
89' Correia (J), 90'+4 Di Pardo (S)
Palermo-Mantova 2-1
2' Ranocchia (P), 38' Pohjanpalo (P), 67' Marras (M)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37
Padova 34
Carrarese 32
Empoli 31
Avellino 30
Sampdoria 30
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Bari 28
Mantova 27
Spezia 26
Pescara 22