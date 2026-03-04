Lazio, Fabiani e la protesta dei tifosi: "Non entro nel merito, servirebbe buon senso"

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Lotito sempre intercettato: la società cosa dice?

"Non entro nel merito delle intercettazioni, sono cose più serie di questa. Dobbiamo onorare fino in fondo il campionato, siamo dispiaciuti e ci piaceva avere stasera lo stadio pieno. Nulla di nuovo, dobbiamo andare in campo e i ragazzi sanno che questa sia una partita importante per tutti. Arrivare in semifinale non è banale, i ragazzi hanno eliminato le finaliste dello scorso anno".

Cosa può fare la Lazio per riavvicinare i tifosi?

"Non voglio entrare nel merito della questione, rispetto tutti. Credo ci voglia bon senso ed è l'augurio che faccio a tutti. Una semifinale è comunque un buon risultato e non è una cosa banale".