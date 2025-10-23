Ventola: "Inter, con Chivu il gruppo gira meglio. Napoli? Conosco Conte e dico una cosa"

Il Napoli non se la passa di certo bene. Reduce da due sconfitte consecutive, la scoppola subita ad Eindhoven contro il PSV è stata davvero pesante. Ma adesso è tempo di voltare pagina perché dopodomani c'è il big match contro l'Inter. Di questo - e non solo - ha parlato Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss:

“Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i neroazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito. Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l’attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli".

Due battute anche sull'Inter: "Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina dell’Inter, con Inzaghi c’erano dei titolari fissi e gli altri erano considerati un po' meno, oggi Chivu riesce ad accontentare tutti, il gruppo gira meglio”.