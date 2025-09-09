Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Veron crede nell'Inter: "Il vero obiettivo è la Champions. Chivu? L'esperienza non è tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 09:15Serie A
di Daniele Najjar

L'ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma, Juan Sebastian Veron, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato della situazione in casa nerazzurra, anche in vista del prossimo derby d'Italia contro la Juventus.

Queste le sue parole sulla situazione legata al gruppo, al tecnico Chivu e al duo Lautaro-Calhanoglu: "Non conosco Chivu" - spiega - ", perciò non posso giudicare da lontano il suo lavoro. Di sicuro allenare l’Inter non è facile per nessuno, il discorso dell’esperienza in panchina conta fino a un certo punto. Semmai contano le qualità e la personalità. Cristian verrà valutato in base ai risultati, come succede a tutti i tecnici. Lautaro rientra tardi dalla Nazionale e Calhanoglu è giù di corda? Quanto a Lautaro, può sempre inventare qualcosa anche se non è al top. E Calhanoglu resta un grande centrocampista".

Poi sugli obiettivi dell'Inter e il rapporto con Zanetti: "Non lo sento spessissimo quindi non ho idea di cosa stia succedendo lì dentro. In compenso una squadra come l’Inter deve sempre pensare di poter vincere. Non sempre ci si riesce, ad esempio la scorsa stagione è finita senza titoli dopo aver sfiorato scudetto e Champions, ma l’ambizione è fondamentale. Penso che l’obiettivo vero sia sempre la Champions, dopo due finali perse. Però è dura, perché in Europa sono tanti gli ostacoli da superare".

