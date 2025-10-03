Verona, Gagliardini: "Giochiamo bene e c'è qualità: restiamo uniti, c'è tempo per recuperare"

"Da quando sono arrivato c'è una costante: giochiamo bene, produciamo tanto, siamo sulla strada giusta ma non siamo supportati dai risultati. Manca qualcosa e bisogna alzare l'asticella: servono cattiveria, voglia di far gol, concretezza. Quei dettagli che fanno la differenza e che ti fanno girare anche l'episodio a favore. Non so se sia un discorso di maturità, ma è chiaro che c'è da riflettere. Non dobbiamo fasciarci la testa, occorre lavorare tanto e parlare poco. Io sono fiducioso perchè ci divertiamo, stiamo messi bene in campo, abbiamo idee e qualità.

Prima o poi il gol arriverà, le individualità sono interessanti e sarebbe uno sbaglio rompere tutto dopo una sconfitta. C'è la sosta a disposizione per ricaricarci e per preparare il prossimo scontro diretto che sarà importantissimo per noi. Bernede? Ha tecnica, dinamismo, forte interdizione e con qualche gol nelle gambe. E' un giocatore giovane, ma completo e con un futuro roseo". Questa la lucida analisi a DAZN del centrocampista del Verona Roberto Gagliardini.