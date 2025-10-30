Verratti e l'uscita dal giro azzurro: "È un po' dipesa da me. Durante le pause posso vedere i figli"

Intervistato da diretta.it, Marco Verratti ha parlato a 360°. Il centrocampista, attualmente in Qatar all'Al Duhail, a 33 anni non ha mai giocato in Serie A. Una rarità per uno dei giocatori italiani più forti. In merito ha così dichiarato:

"Nel calcio non si sa mai, per adesso ho un contratto qui, sto bene qui e la mia famiglia sta bene qui. Alla fine sono ancora un po' giovane per il calcio, ho ancora un po' di anni, non ho avuto mai infortuni grazie a Dio quindi mi sento ancora bene e vediamo in futuro se c'è la possibilità".

Sulla Nazionale, dalla quale è uscito nel 2023 e su un eventuale ritorno

"Non lo so questa è stata un po' una decisione mia quando sono venuto in Qatar. I miei figli sono rimasti a vivere a Parigi quindi il periodo Nazionale è l'unico periodo in cui posso vedere i miei figli. Come dicevo prima per me il calcio è la passione più grossa ma i miei figli vengono sopra tutto. Per adesso penso che continuerà così".